2021/12/28 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، دعوة للمتعينين الجدد على ملاك الصحة بالمباشرة قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تود ان تبين الى ابنائها من الملاكات الصحية الساندة والمشمولين بقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 والذين تم تعيينهم بموجب قرارات مجلس الخدمة العامة الاتحادي لضرورة ضمان حقوقهم من خلال الالتحاق والمباشرة قبل انتهاء السنة المالية الحالية".

وبينت أنه "بعد ذلك يتم تقديم طلبات النقل..



لذا اقتضى التنويه".

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