2021/12/28 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، صدور مرسوم أميري بالتشكيل الحكومي الجديد الذي يضم لأول مرة من قرابة ثلاثين عاما ثلاثة نواب معارضين ونائبا مستقلا.وشهد التشكيل الجديد تغيير أكثر من نصف الوزراء، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت..



مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة المركز الخبري الوطني.

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