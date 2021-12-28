مواجهات ناريه في قرعة دوري أبطال أفريقيا

2021/12/28 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي “الكاف” في مصر عن صدامات مثيرة.

وجاء الأهلي، حامل اللقب، في مجموعة نارية؛ حيث يصطدم بصن داونز الجنوب أفريقي، في سيناريو مكرر بالسنوات الأخيرة، بالإضافة لقطبي السودان، الهلال، والمريخ، ضمن المجموعة الأولى.

كما حملت القرعة “ديربي تونسي”؛ حيث وقع الترجي مع النجم الساحلي، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب شباب بلوزداد الجزائري، وجوانينج البوتسواني.

ويصطدم الزمالك المصري، بالوداد المغربي، في المجموعة الرابعة، إلى جانب بيترو أتلتيكو الأنجولي، وساجرادا الأنجولي، بينما حملت القرعة، صدامًا مغربيًا جزائريًا في المجموعة الثانية بين الرجاء المغربي، ووفاق سطيف الجزائري، إلى جانب حوريا كوناكري الغيني، وأمازولو الجنوب أفريقي.

نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: الأهلي/ صن داونز/ الهلال/ المريخ

المجموعة الثانية: الرجاء/ حوريا كوناكري/ وفاق سطيف/ أمازولو

المجموعة الثالثة: الترجي/ النجم الساحلي/ شباب بلوزداد/ جوانينج

المجموعة الرابعة: الوداد/ الزمالك/ بترو أتلتيكو/ ساجرادا

مواعيد مباريات مرحلة المجموعات بأبطال إفريقيا

الجولة الأولى: 11 و12 فبراير/شباط

الجولة الثانية: 18 و19 فبراير/شباط

الجولة الثالثة: 25 و26 فبراير/شباط

الجولة الرابعة: 11 و12 مارس/آذار

الجولة الخامسة: 18 و19 مارس/آذار

الجولة السادسة: 1 و2 أبريل/نيسان

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