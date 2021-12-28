2021/12/28 | 16:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الثلاثاء، عن صدامات قوية ومواجهات عربية-عربية ساخنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدام مغربي-جزائري ومواجهات عربية ساخنة.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدام مغربي-جزائري ومواجهات عربية ساخنة.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).