قائد شرطة كركوك يجتمع مع عدد من المواطنين والضباط والمنتسبين

2021/12/28 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل قائد شرطة محافظة كركوك العميد كاوه غريب عبد الرحمن في مكتبه، اليوم الاثنين، مجموعة من المواطنين والضباط والمنتسبين.

واستمع قائد الشرطة الى طلباتهم وأمر بحل مشاكلهم ضمن السياقات القانونية بما يخدم المصلحة العامة وخدمة العراق العظيم

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