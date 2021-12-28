2021/12/28 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أقامت الفنانة اللبنانية حنان بارودي مؤخرا، معرضا للتحف الفنية والمقتنيات الحصرية في الولايات المتحدة الأميركية، صنعت من ورق الصحف والعبوات البلاستيكية.وتخصصت بارودي في اليابان بصناعة وتنسيق الأزهار من عجينة الخبز أو “الباندو”، ووسعت نشاطها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



لبنانية تحول أوراق الصحف القديمة إلى تحف فنية المركز الخبري الوطني.

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