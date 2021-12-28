التربية تمدد فترة تسجيل الطلبة للعام الدراسي الحالي

2021/12/28 | 16:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للعام الدراسي 2021-2022.

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