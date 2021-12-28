تأخّرت الطائرة أو أُلغيت الرحلة بسبب تفشّي متحوّر أوميكرون.. كيف تتصرّف؟

2021/12/28 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختبر بعض المسافرين جوًّا أيامًا قليلة صعبة خلال ذروة عيد الميلاد.فماذا لو كنت أحد هؤلاء السيّئي الحظ؟ ماذا تفعل؟ إليك بعض النصائح..

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