الصحة توجه دعوة للمشمولين بقانون التدرج الطبي

2021/12/28 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المشمولين بقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية الذين تم تعيينهم مؤخراً إلى المباشرة قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “تود أن تبين الى ابنائها من الملاكات الصحية الساندة والمشمولين بقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ والذين تم تعيينهم بموجب قرارات مجلس الخدمة العامة الاتحادي لضرورة ضمان حقوقهم من خلال الالتحاق والمباشرة قبل انتهاء السنة المالية الحالية”.

وأضافت، أنه “بعدها يتم تقديم طلبات النقل”.

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