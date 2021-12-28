2021/12/28 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، المواطنين الى مطالبة المختبرات لاسيما الطبية منها بشهادة الاعتماد، قبل اجراء اي فحوصات او تحليلات مرضية.وجاء في بيان الوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التخطيط خالد بتال النجم تراس، اليوم، اجتماعا ضم وكيلي الوزارة، وئيسي الجهازين المركزي للاحصاء والتقييس والسطيرة النوعية، ورئيس الهيأة …

ظهرت المقالة التخطيط تدعو المواطنين إلى مطالبة المختبرات بشهادة الاعتماد قبل إجراء الفحوصات أو تحليلات مرضية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تدعو المواطنين إلى مطالبة المختبرات بشهادة الاعتماد قبل إجراء الفحوصات أو تحليلات مرضية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تدعو المواطنين إلى مطالبة المختبرات بشهادة الاعتماد قبل إجراء الفحوصات أو تحليلات مرضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).