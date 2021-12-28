التربية تمدد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الصباحية والمسائية

2021/12/28 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة التربية، تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2021-2022 لغاية يوم الاثنين العاشر من كانون الثاني القادم.

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