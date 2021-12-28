2021/12/28 | 16:58 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يلتقي السفير التركي والحديث لا يخلو من قضية الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/28 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يلتقي السفير التركي والحديث لا يخلو من قضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يلتقي السفير التركي والحديث لا يخلو من قضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).