2021/12/28 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔻الاطار التنسيقي يوجه رسالة شكر عالية المضامين للمتظاهرين ويشكرهم على محافظتهم على السلمية ▪️الاطار التنسيقي: المظاهرات فضحت التزوير و رسخت راي العالم اجمع وفضح الجهات التي وقفت وراءه ▪️الاطار التنسيقي يدعو المتظاهرين الى الانسحاب مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطار التنسيقي يشكر المتظاهرين ويدعوهم للانسحاب المركز الخبري الوطني.

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