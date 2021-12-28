مكتب المالكي يوجه نداءً إلى المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات

2021/12/28 | 17:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا ‏الاطار التنسيقي، الثلاثاء، المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات إلى الانسحاب.

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وقال هشام الركابي، مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في تدوينة، تابعها "ناس"، (28 كانون الأول 2021)، إن "الاطار التنسيقي وجه رسالة شكر عالية المضامين للمتظاهرين ويشكرهم على محافظتهم على السلمية وفضحهم للتزوير وترسيخ ذلك في راي العالم اجمع وفضح الجهات التي وقفت وراءه ويدعوهم الى الانسحاب مع احتفاظهم بحق التظاهر في الايام المقبلة".

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