2021/12/28 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ثلاثة أيام من الانسحاب..العامري يصدر بيانا من خمس فقرات بشأن خروج القوات الاجنبية

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