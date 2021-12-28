الإطار التنسيقي يدعو المتظاهرين إلى الانسحاب ويوجه رسالة لهم

2021/12/28 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين إلى الانسحاب موجها رسالة لهم.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "الاطار التنسيقي يوجه رسالة شكر عالية المضامين للمتظاهرين ويشكرهم على محافظتهم على السلمية وفضحهم للتزوير وترسيخ ذلك في راي العالم اجمع وفضح الجهات التي وقفت وراءه".

وأضاف "ويدعوهم الى الانسحاب مع احتفاظهم بحق التظاهر في الايام المقبلة".

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