الآن.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً لمناقشة تشكيل الحكومة

2021/12/28 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصد مطلع، اليوم الثلاثاء، بعقد الاطار التنسيقي اجتماع الان في منزل همام حمودي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوى الاطار التنسيقي تعقد اجتماعا الان في منزل رئيس المجلس الإسلامي في العراق همام حمودي".

وأضاف ان "الاجتماع يأتي لبحث قضية المصادقة على نتائج الانتخابات والخطوات القادمة المتعلقة بتشكيل الحكومة، وكذلك مناقشة ما سيتم مناقشته خلال اجتماع قادة الإطار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المؤمل انعقاده يوم غد الأربعاء في منطقة الحنانة بمحافظة النجف".

وكان مصدر مطلع افاد، اليوم الثلاثاء، بقرب عقد اجتماع في الحنانة غدا الأربعاء يجمع الصدر بالعامري والخزعلي والفياض.

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