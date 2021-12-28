دور المنظمات العالمية فيما يحدث في العراق

2021/12/28 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

في تسعينيات القرن الماضي نشر مايكل

برونو كبير الاقتصاديين في صندوق النقد

الدولي تقريراً يتهم صندوق النقد

الدولي ومنظمات دولية أخرى كالبنك

الدولي بخلق أزمات في اقتصادات دول لا

تتبنى

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