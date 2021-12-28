الرئيس يتبرع للشعب الأمريكي !!

2021/12/28 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

على الأغلب من يقرأ هذه السطور لن

يستوعب أحداث ذلك الزمن البعيد القريب

ربما لأن الذاكرة لن تسعفه أو قد تكون

أحداث ذلك الزمن حدثت قبل ولادته.

في كل الأحوال هي حكايات ماتبّقى من

ذك

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