2021/12/28 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يصدر بيانا حول اقتراب الموعد النهائي لخروج القوات الأجنبية من العراق المركز الخبري الوطني.

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