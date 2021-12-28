2021/12/28 | 17:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المالية تنجز ملف تحويل حملة الشهادات من العسكري إلى المدني » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:17

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تنجز ملف تحويل حملة الشهادات من العسكري إلى المدني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تنجز ملف تحويل حملة الشهادات من العسكري إلى المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).