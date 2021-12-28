تركيا تطلق عملية أمنية جديدة

2021/12/28 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، بدء عملية أمنية جديدة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني “بي كا كا” بجنوب شرق البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، بحسب وكالة “الأناضول” التركية، بدء عملية “أرن الشتاء 13” ضد تنظيم “بي كا كا” في ولاية شرناق بجنوب شرق البلاد.

وأوضحت الوزارة، أنها أطلقت العملية الجديدة في ولاية شرناق، في إطار مساعيها “للقضاء على التنظيم”.

وأضافت أنه يشارك في العملية حوالي 559 عنصرا أمنيا من قوات الدرك والقوات الخاصة، والحراس الأمنيين.

يذكر أن وزارة الداخلية التركية بدأت سلسلة عمليات “أرن” ضد تنظيم “بي كا كا” (حزب العمال الكردستاني التركي)، في 10 يناير الماضي.

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