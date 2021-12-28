الاطار التنسيقي يحسم مصير المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات

2021/12/28 | 17:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاطار التنسيقي، الثلاثاء، المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات الى الانسحاب مع احتفاظهم بحق التظاهر في الايام المقبلة.

وقال هشام الركابي، مدير المكتب الصحفي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تغريدة على تويتر اليوم، (28 كانون الاول 2021)، ان "الاطار التنسيقي يوجه رسالة شكر عالية المضامين للمتظاهرين ويشكرهم على محافظتهم على السلمية وفضحهم للتزوير وترسيخ ذلك في راي العالم اجمع وفضح الجهات التي وقفت وراءه".

وأضاف، "ويدعوهم الى الانسحاب مع احتفاظهم بحق التظاهر في الايام المقبلة".

عاجلالاطار التنسيقي يوجه رسالة شكر عالية المضامين للمتظاهرين ويشكرهم على محافظتهم على السلمية وفضحهم للتزوير وترسيخ ذلك في راي العالم اجمع وفضح الجهات التي وقفت وراءه ويدعوهم الى الانسحاب مع احتفاظهم بحق التظاهر في الايام المقبلة pic.twitter.com/e7ldTDGjxY

— هشام الركابي (@HushamHamad) December 28, 2021

وكانت المحكمة الاتحادية قد ردت أمس الاثنين، دعوى الغاء نتائج الانتخابات المقامة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وتحميله كافة المصاريف.

جدير بالذكر ان العديد من الكتل الخاسرة وأبرزها كتل الاطار التنسيقي الشيعية قد شككت بمصداقية نتائج الانتخابات، وخرجت جماهيرها بتظاهرات وتحولت الى اعتصام مفتوح استمر لأكثر من شهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء.

وبمصادقة المحكمة بقيت النتائج المعلنة على حالها حيث فازت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا، يليها تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا.

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