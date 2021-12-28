الحشد يطلق فعاليات

2021/12/28 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق فعاليات “الشهادة والسيادة” لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر.

وقال مدير مديرية الاعلام العامة مهند العقابي في كلمة له، ان “برنامج الفعاليات الرسمية سيبدأ يوم 29 / 12 / بفعالية تنطلق من نصب الشهيد في بغداد باتجاه ساحة التحرير لاستذكار شهداء القائم، فيما ستكون الفعالية السنوية الثانية يوم 1 / 1 في الساعة الواحدة ظهرا بعنوان الرد المليوني في منطقة الجادرية والكرادة للتنديد بجريمة المطار”.

واضاف العقابي، ان “الفعالية الثالثة تتمثل بوقفة في مطار بغداد يوم 2 / 1 الساعة الثامنة ليلا، تليها فعالية رابعة بين الحرمين في كربلاء المقدسة يوم 4 / 1 / في الساعة الثانية ظهرا”.

وتابع، ان “يوم 5 / 1 وهو يوم السيادة الذي أقر فيه البرلمان خروج القوات الامريكية وهو حفل رسمي في الساعة العاشرة صباحا على مسرح المنصور بنصب الجندي المجهول داخل المنطقة الخضراء”، مبينا ان “يوم 7 / 1 ستكون زيارة روضة الشهداء لا سيما روضة الشهيد القائد ابو مهدي المهندس وفعاليات اخرى في النجف الاشرف”.

واشار مدير مديرية الاعلام العامة مهند العقابي الى ان “المهرجان التأبيني العام الشعبي سيكون في مقر مديرية الاعلام بحضور شعراء وفنانين، اضافة الى انطلاق فعاليات المحافظات من يوم 8 / 1 وتستمر طيلة شهر كانون الثاني”.

وكشف العقابي عن “تسجيل اكثر من 400 فعالية من مختلف مناطق العراق تقدمت بها مؤسسات رسمية وغير رسمية ومواكب حسينية وجامعات لإحياء مهرجانات طوعية”، لافتا الى ان “هذه المهرجانات والفعاليات يقوم بها محبو الشهيدين المهندس وسليماني وتعبر عن رفضهم لجريمة المطار النكراء”.

واوضح، اننا “نسهم بتنظيمها والاسهام فيها ولكن تبقى الجهود الكبيرة للقائمين على هذه الفعاليات، اضافة الى انعقاد مؤتمر دولي حول الجريمة في شهر شباط القادم”.

ووجه مدير مديرية الاعلام العامة الدعوة الى “جميع المكونات وشرائح المجتمع للمشاركة في مسيرة الرد المليوني يوم 5 / 1 / 2022 وفاء لدماء الشهداء القادة وتنديدا بجريمة اغتيالهم”، داعيا “مجلس الوزراء الى اعتبار 3 / 1 عطلة رسمية وفاء للشهداء ودورهم في القضاء على الارهاب العالمي الذي استهدف العراق وهدد دول المنطقة”.

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