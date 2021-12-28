الداخلية تعلن انجاز ملف تحويل العسكريين الى مدنيين

2021/12/28 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، انجاز ملف تحويل العسكريين الى مدنيين.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "عندما نبحث عن مفاهيم العمل المهني والوطني، نجده في تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة الآخرين، ومن بينها ما تميزت به وزارة المالية، بعد أن أنجزت موضوع تحويل حملة الشهادات من الملاك العسكري الى المدني من منتسبي وزارة الداخلية".

وأضاف "وعليه وجهنا بكتاب شكر وتقدير لكل من سعى في إنجاز هذا الامر من العاملين في وزارة المالية".

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