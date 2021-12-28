أبناؤنا بينَ الواقعِ والمواقع

2021/12/28 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

ما الطُرقُ العمليةُ والمنهجيةُ

لتحصينِ أولادِنا من الانجرافِ في

التياراتِ العلمانية واللا أخلاقية في

خِضَمِّ التطوّراتِ السريعةِ وهجمةِ

الإنترنت الشرسةِ على بيوتِنا؟.

عالمانِ هما

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