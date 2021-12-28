المأساة لم تفارق قرى تركمانية في العراق

2021/12/28 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زينب زكي غائب

الحروب لاترحم أحداً ، لطالما كانت

الحروب لاتنتج لنا سوى دمار ،خراب، مآسي

، أذى ، نساء ثكالى ، أيتام .





وبدلاً من سماع صوت ضحك الأطفال كنا

نسمع صوت القذائف وإطلاق الرصاص وبدلاً

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