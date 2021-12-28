2021/12/28 | 17:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث الأمين العام ريان الكلداني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أوضاع العراقيين في لبنان.وذكر بيان انه “تحت عنوان وحدة المسيحية المشرقية وفي مبادرة جامعة للأحزاب المسيحية في المنطقة توجّه وفد سياسي من حركة بابليون برئاسة الأمين العام ريان الكلداني الى قصر بعبدا لزيارة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال […]

ظهرت المقالة الكلداني يبحث مع الرئيس اللبناني أوضاع العراقيين في لبنان أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكلداني يبحث مع الرئيس اللبناني أوضاع العراقيين في لبنان) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكلداني يبحث مع الرئيس اللبناني أوضاع العراقيين في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).