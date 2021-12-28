2021/12/28 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في واقعة انتحار موظف بشركة خاصة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الثالث للشركة، وكلفت الشرط بالتحري حول الواقعة مدى وجود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النيابة المصرية تصدر توضيحا بشأن “الموظف المنتحر” المركز الخبري الوطني.

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