2021/12/28 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الممثل السوري، محمد الشماط، عن عمر يناهز الخامسة والثمانين، ليل الاثنين إلى الثلاثاء في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت نقابة الفنانين في دمشق، بعد مسيرة اشتهر خلالها بشخصية الخال أبو رياح، في مسلسل "صح النوم" إلى جانب النجم دريد لحام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد الشماط.. وفاة "الخال أبو رياح" عن 85 عاما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد الشماط.. وفاة "الخال أبو رياح" عن 85 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).