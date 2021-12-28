الإعلام الأمني: قتل 4 إرهابيين من داعش أثناء عمليات حمرين

2021/12/28 | 17:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، قتل 4 إرهابيين من داعش أثناء عمليات حمرين. وذكرت الخلية في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، انه “تستمر قيادة عمليات ديالى بواجباتها النوعية […]

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