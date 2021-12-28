2021/12/28 | 17:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت بعض المصادر مؤخراً إلى توجه دولة الإمارات العربية المتحدة لتعديل قانون الوكالات التجارية، وهو الأمر الذي أكدته السلطات إذ أعلنت وزارة الاقتصاد أن مشروع القانون يسلك دورته التشريعية وأنه سيُعرض على المجلس الوطني الاتحادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رأي.. حبيب الملا يكتب لـCNN عن اتجاه الإمارات لتعديل قانون الوكالات التجارية الحمائي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رأي.. حبيب الملا يكتب لـCNN عن اتجاه الإمارات لتعديل قانون الوكالات التجارية الحمائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).