مقتل 4 إرهابيين في ديالى

2021/12/28 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، قتل 4 إرهابيين ضمن سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه “تستمر قيادة عمليات ديالى بواجباتها النوعية ولليوم الثالث على التوالي، حيث تمكنت من خلال قوة من اللواء الآلي ٣٤ في الفرقة التاسعة وبعدالاشتباك مع عناصر عصابات داعش الإرهابية من قتل ٤ إرهابيين أثناء البحث والتفتيش ضمن سلسلة جبال حمرين”.

وأضافت، أن “العملية مازالت مستمرة وسنوافيكم التفاصيل”.

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