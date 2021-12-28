الإطار التنسيقي يدعو أنصاره للانسحاب من التظاهرات

2021/12/28 | 18:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا ‏الإطار التنسيقي، المتظاهرين من أنصار الأحزاب والفصائل المسلحة المعترضة على نتائج الانتخابات إلى الانسحاب.

وقال هشام الركابي، مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في تدوينة، تابعها "ألترا عراق"، إنّ "الإطار التنسيقي وجه رسالة شكر عالية المضامين للمتظاهرين ويشكرهم على محافظتهم على السلمية وفضحهم للتزوير وترسيخ ذلك في رأي العالم أجمع وفضح الجهات التي وقفت وراءه ويدعوهم إلى الانسحاب مع احتفاظهم بحق التظاهر في الأيام المقبلة".

ويوم أمس، أنهت المحكمة الاتحادية أسابيع طويلة من الجدل السياسي بشأن النتائج بعد مصادقتها عليها، وفتحت الباب أمام القوى السياسية الفائزة وكذلك الخاسرة للمضي في تشكيل التحالفات قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد التي يفترض أن تعقد خلال 15 يومًا من المصادقة.

وحصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيسي لميليشيا الحشد الشعبي داخل البرلمان بعد اعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعدًا بعدما كان يشغل 48 مقعدًا في البرلمان المنتهية ولايته.

ومنذ أكثر من 70 يومًا، تقود القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، أبرزها الميليشيات الشيعية المسلحة، احتجاجات واسعة في بغداد، للمطالبة بإعادة فرز جميع النتائج يدويًا.

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