من الأسعار إلى التوغل الجوي.. 10 أرقام غير مسبوقة في 2021

2021/12/28 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المناخ إلى الأسعار، مرورا بالرياضة وعالم الفن وحتى الفضاء، أوردت وكالة "فرانس برس" أبرز الأرقام القياسية التي سجلت في عام 2021.

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