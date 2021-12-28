2021/12/28 | 18:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبارا من 1 كانون الثاني 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايقاف التعيين والنقل والترفيعات لحين اقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايقاف التعيين والنقل والترفيعات لحين اقرار الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).