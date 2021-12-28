محافظ البصرة يزف بشرى سارة إلى موظفي الأجور اليومية

2021/12/28 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوافق محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، على إضافة خدمة الأجر اليومي من الذين تم شمولهم بقرار 315.وتنص وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، على "شمول موظفي الأجر اليومي ممن تم شمولهم بقرار 315 لسنة 2019 ولا يشمل الموظفين الدائميين الذين لديهم خدمة أجر يومي يرومون اضافتها إلى خدمتهم الحالية".

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