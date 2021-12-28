الحكومة السعودية توافق على

2021/12/28 | 18:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – وافق مجلس الوزراء السعودي، الإثنين.على نظام الإثبات وهو أحد أربعة مشروعات أنظمة سيتم إقرارها تباعا

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