المالية توقف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات

2021/12/28 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تعليماتها بإيقاف التعينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات وتنظيم الأمور المالية والقانونية وفق نسبة الصرف ١/١٢، لحين تشريع الموازنة اعتباراً من 1 كانون الثاني 2022.ادناه الوثيقة:

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