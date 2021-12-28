العامري يطالب بتسليم قاعدتي “حرير” و “عين الأسد” قبل نهاية 2021

2021/12/28 | 18:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، قيام القوات الأجنبية بتسليم قاعدتي حرير في إقليم كوردستان وعين الأسد في الانبار، قبل حلول الموعد النهائي لخروج تلك القوات من العراق في 31 كانون الأول 2021.

وأكد العامري على “ضرورة انسحاب القوات القتالية الأجنبية (بكافة صنوفها) من العراق بحلول 31/12/2021″، لافتاً الى أنه “لا نقبل بأي وجود قتالي تحت أي مسمى كان وتحت أية ذريعة كانت”.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس تحالف الفتح بمناسبة اقتراب الموعد النهائي لخروج القوات الأجنبية من العراق، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعامري، مساء اليوم الثلاثاء 28 كانون الأول 2021.

وقدم العامري خمسة مطالب تتعلق خروج القوات الأجنبية القتالية من العراق تتضمن تسليم القواعد أو الأجنحة من القواعد العراقية التي تشغلها القوات الأجنبية كافة بعد الحادي والثلاثين من الشهر الجاري إلى الجيش العراقي أو الأجهزة الأمنية خصوصاً قاعدتي حرير وعين الأسد.

وقال العامري في بيانه ان أية حاجة لوجود المستشارين أو المدربين أو الفنيين يجب أن تقدر من قبل القيادات العسكرية العليا بشكل دقيق.

وأضاف العامري ان تقدير الاحتياجات من حيث الأعداد والاختصاصات ومكان الاحتياج لكل صنف من الصنوف يجب ان يتم مع بيان الأسباب بشكل واضح وأن يكون ذلك بتوافق مكتوب بين الحكومة العراقية والأميركية ووفقا للقوانين العراقية النافذة مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تحقيق السيادة الكاملة على الأجواء العراقية.

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