2021/12/28 | 18:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ov8-4Iq0hUA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطالبات بتعديل المعدّل في ظل الظروف التي مرّ بها الطلاب في السنتين الماضيتين!د) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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