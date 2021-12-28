مرور واسط تتخذ إجراء لتخفيف الزخم وتقليل المخالفات

2021/12/28 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسطاكدت مديرية مرور واسط، اليوم الثلاثاء، مضيها باكمال مشروع نصب كاميرات المراقبة، معللة الامر الى تخفيف الزخم المروري وتقليل المخالفات.

وقال مدير إعلام مرور واسط العقيد محمد الزركاني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مديرية المرور تواصل العمل بمشروع نصب الكاميرات في الاماكن والشوارع المهمة في المحافظة وتم عقد اجتماعا مع محافظ واسط محمد المياحي لغرض الاسراع بإنجاز هذا المشروع".

وأضاف ان "الغرض من المشروع للحد من المخلفات المرورية وسيقلل من الزخم المروري ويجعل انسيابية بالحركة فضلا عن الاهمية الامنية له".

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