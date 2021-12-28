ميدالية ذهبية للعراق ببطولة عربية

2021/12/28 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أحرزت الاعبة العراقية، إيناس محسن، اليوم الثلاثاء، ذهبية ثانية للعراق ببطولة العرب المقامة حاليا في اربيل بعد ذهبية شقيقتها إسراء أمس.وقال مصطفى صالح ان "لاعبات المنتخب الوطني قدمن مستويات رائعة بوجود منافسة قوية من بقية الدول".

وعدّ، ان "ما تحقق هو انجاز كبير للعبة ما يدعو الى التفاؤل بتقدم الرياضة النسوية بالفترة المقبلة على الصعيد الآسيوي".

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