الكفة تميل لهذه الجهة.. الكشف عن معيار الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة

2021/12/28 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصعلقت كتلة الرافدين، التابعة للمكون المسيحي، اليوم الثلاثاء، على شكل الحكومة العراقية الجديدة، خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الكتلة يونادم كنا، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لايمكن التنبؤ بشكل الحكومة المقبلة ان كانت وطنية او توافقية، خصوصاً ان الاطار التنسيقي سيستمر بالسعي مع الكثير من الكتل والمستقلين افرادا او كتلا لتحقيق مايصبو اليه بالوصول الى الكتلة الاكثر عددا وبالتالي لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف كنا انه "اذا توفق في مسعاه الاطار التنسيقي من اجل تحقيق نوع من التوازن بينه وبين التيار الصدري للذهاب الى تشكيل حكومة توافقية وليس حكومة اغلبية وطنية كما يدعو لها التيار الصدري".

وبين ان "الاطار التنسيقي اعلن ويعلن بين الحين والاخر انضمام كتل ونواب مستقلين اليه دون ان الكشف عنهم خاصة قبل المصادقة على النتائج من اجل الوصول الى غايته بتشكيل الكتلة الاكبر والسير بتشكيل الحكومة المقبلة".

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