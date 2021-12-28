2021/12/28 | 18:37 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيقاف العمل بإصدار الوثائق الرسمية في جنسية ذي قار ابتداءً من اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/28 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيقاف العمل بإصدار الوثائق الرسمية في جنسية ذي قار ابتداءً من اليوم ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيقاف العمل بإصدار الوثائق الرسمية في جنسية ذي قار ابتداءً من اليوم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).