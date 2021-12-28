2021/12/28 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عومت وزارة النقل / الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الثلاثاء، زورق الإطفاء المنقذ بعد إعادة اعماره على متن الحوض العائم حطين التابع لقسم المسافن والصناعات البحرية وذكر مدير عام الموانئ، المهندس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تعوم زورق الإطفاء المنقذ بعد إعادة اعماره المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعوم زورق الإطفاء المنقذ بعد إعادة اعماره) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعوم زورق الإطفاء المنقذ بعد إعادة اعماره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).