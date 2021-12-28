نووي إيران إستراحة ما بين الشوطين

2021/12/28 | 18:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

يترقب العالم نهاية ماراثون التفاوض

الأوربي الأمريكي من جهة، والإيراني من

جهة أخرى، مع حضور الوسيط الروسي الذي

يحاول التقريب بين وجهات نظر مختلفة،

ومتقاطعة لطرفي الأزمة الحقيقيين

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