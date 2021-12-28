وزير التخطيط يكشف عن تنفيذ 99% من الموازنة الاستثمارية خلال العام الحالي

2021/12/28 | 18:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، ان نسبة التنفيذ المالي لموازنة الاستثمارية العام الحالي بلغت 99%، وهي الاعلى، مقارنةً بالسنوات الماضية، فيما أكد ان السنوات الاربع المقبلة، ستكون مفصلية في تصحيح المسارات الاقتصادية في العراق.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، تن “وزير التخطيط ترأس اجتماع هيأة …

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