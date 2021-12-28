رقم واحد يكشف ما فعله

2021/12/28 | 18:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "بلومبيرغ"، أن العالم سجل رقما قياسيا جديدا في عدد حالات الإصابة اليومي، بفيروس كورونا المستجد، الإثنين، بعد عام من بدء نشر اللقاحات، وعامين من ظهور الفيروس الذي يأمل الخبراء في التغلب عليه قريبا.

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