بالوثيقة.. محافظ البصرة يوافق على إضافة خدمة الأجر اليومي لأصحاب قرار 315

2021/12/28 | 18:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأصحاب قرار 315.

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